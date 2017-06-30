Яромир Ягр: «Все свободные агенты получили по 10 предложений, а мне никто не звонит»
Известный форвард Яромир Ягр пожаловался в твиттере на отсутствие внимания со стороны клубов НХЛ.
«Везде вижу и читаю, что все свободные агенты получили предложения от 10-12 клубов. Мне никто не звонит. Наоборот, это я пытаюсь дозвониться до них, но никто не берет трубку.
Рынок 1994 года – звонят все генменеджеры, рынок 2017 года – никто не звонит», – написал Ягр с иронией и добавил фото.
FA 1994- all GMs called , FA 2017- 0 calls🏆😀 pic.twitter.com/7uLJm95CAB— Jaromir Jagr (@68Jagr) 29 июня 2017 г.
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