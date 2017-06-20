Журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко рассказал, что один клуб КХЛ может предложить нападающему «Монреаля» Александру Радулову зарплату 8-10 млн долларов в год.

– У Радулова нельзя сказать, что появилось предложение. Появился намек на предложение. Этот клуб обсуждает возможность приглашения Радулова и дает ему примерно 8-10 млн долларов минус 13% - это очень большая сумма. Тем более это на три года.

Он столько в «Монреале» не заработает, даже если канадский клуб даст ему, сколько он просит. 21 млн на три года – на руки это 7 млн. То есть за один сезон он получит меньше, чем за сезон в «Ак Барсе», к примеру, или «Магнитке», или ЦСКА, СКА. «Авангард», думаю, не будет.

– Давай еще раз зафиксируем: сколько дадут в России?

– Сейчас идет разговор о 8-10 млн долларах за сезон.

– Это предлагают несколько клубов?

– Нет. Один, но я не могу его назвать. Не надо его называть. Тайны никакой нет – круг из 4-5 команд все знают, у кого такие деньги есть.

– Не надо глубоко разбираться в российском хоккее, как великий Алексей Шевченко, чтобы на своем уровне понимания хоккея назвать этот клуб: СКА предложил Радулову 8-10 млн?

– Я не подтверждаю эту информацию. Без комментариев, – заявил Шевченко.

Радулов без контракта в НХЛ. Что теперь?