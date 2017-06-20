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    Алексей Шевченко: «Клуб КХЛ предлагает Радулову зарплату 8-10 млн долларов в год»

    Теги Авангард Металлург Мг ЦСКА СКА Монреаль Александр Радулов НХЛ КХЛ Алексей Шевченко

    Журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко рассказал, что один клуб КХЛ может предложить нападающему «Монреаля» Александру Радулову зарплату 8-10 млн долларов в год.

    – У Радулова нельзя сказать, что появилось предложение. Появился намек на предложение. Этот клуб обсуждает возможность приглашения Радулова и дает ему примерно 8-10 млн долларов минус 13% - это очень большая сумма. Тем более это на три года.

    Он столько в «Монреале» не заработает, даже если канадский клуб даст ему, сколько он просит. 21 млн на три года – на руки это 7 млн. То есть за один сезон он получит меньше, чем за сезон в «Ак Барсе», к примеру, или «Магнитке», или ЦСКА, СКА. «Авангард», думаю, не будет.

    – Давай еще раз зафиксируем: сколько дадут в России?

    – Сейчас идет разговор о 8-10 млн долларах за сезон.

    – Это предлагают несколько клубов?

    – Нет. Один, но я не могу его назвать. Не надо его называть. Тайны никакой нет – круг из 4-5 команд все знают, у кого такие деньги есть. 

    – Не надо глубоко разбираться в российском хоккее, как великий Алексей Шевченко, чтобы на своем уровне понимания хоккея назвать этот клуб: СКА предложил Радулову 8-10 млн?

    – Я не подтверждаю эту информацию. Без комментариев, – заявил Шевченко.

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