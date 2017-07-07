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    Игорь Есмантович: «Цель ЦСКА – поднять команду на уровень спортивных достижений прошлого и быть самым знаменитым клубом в России»

    Теги ЦСКА КХЛ Игорь Есмантович

    Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал, какие задачи стоят перед клубом в ближайшем будущем.

    «Я пока звезд у себя не вижу. Звезда – это Дацюк, Ковальчук – люди, которые доказали своей карьерой, что они звезды.

    В ЦСКА ровный и боеспособный коллектив. Вот если кто-то из них сможет превратиться в звезду, мы вместе с вами порадуемся.

    Цель на сезон – Кубок Гагарина. Но в целом цель на сезон должна быть более расширенной. Она сочетается со стратегией клуба.

    Когда 70% хоккеистов подписали контракты до 2020 года, и команда 2000 и 2001 года стала чемпионом России, то целью и стратегией клуба является поднять команду на уровень выдающихся спортивных достижений прошлого, если получится, и быть самым знаменитым клубом в стране», – заявил Есмантович.

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