Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал, какие задачи стоят перед клубом в ближайшем будущем.

«Я пока звезд у себя не вижу. Звезда – это Дацюк, Ковальчук – люди, которые доказали своей карьерой, что они звезды.

В ЦСКА ровный и боеспособный коллектив. Вот если кто-то из них сможет превратиться в звезду, мы вместе с вами порадуемся.

Цель на сезон – Кубок Гагарина. Но в целом цель на сезон должна быть более расширенной. Она сочетается со стратегией клуба.

Когда 70% хоккеистов подписали контракты до 2020 года, и команда 2000 и 2001 года стала чемпионом России, то целью и стратегией клуба является поднять команду на уровень выдающихся спортивных достижений прошлого, если получится, и быть самым знаменитым клубом в стране», – заявил Есмантович.