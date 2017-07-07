Президент ЦСКА: «Понимаем, что Капризов останется в России еще на три года»
Президент ЦСКА Игорь Есмантович сообщил о контрактной ситуации форварда Кирилла Капризова.
«Наши переговоры с Капризовым сейчас находятся на такой стадии, что мы понимаем, что Кирилл останется в России еще на три года», – сказал Есмантович.
Напомним, что Капризов перешел в ЦСКА из «Салавата Юлаева» в начале мая. Соглашение 20-летнего игрока с клубом было рассчитано на один сезон.
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