Президент ЦСКА Игорь Есмантович сообщил о контрактной ситуации форварда .

«Наши переговоры с Капризовым сейчас находятся на такой стадии, что мы понимаем, что Кирилл останется в России еще на три года», – сказал Есмантович.

Напомним, что Капризов перешел в ЦСКА из «Салавата Юлаева» в начале мая. Соглашение 20-летнего игрока с клубом было рассчитано на один сезон.

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