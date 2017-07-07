Главный тренер «Югры» ответил на вопросы о лицах, выступающих в качестве хоккейных экспертов.

– Есть много людей, которые сами тренерами не работали. Они говорят, что Захаркин чуть ли не шарлатан, непонятно, откуда пришел. Вы как к этому относитесь?



– Я даже не слышал такого. Я не читаю, во-первых, таких людей, потому что я встречаюсь с большим количеством болельщиков, специалистов, зрителей, тренеров, с которыми у меня хороший нормальный диалог. А это все чушь.

То, что сказано, говорится людьми малообразованными или совсем не образованными, которые поиграли в хоккей и считают, что имеют право давать какие-то оценки. Кривое зеркало, перевернутый мир. Нужно понимать, что ты говоришь и отвечать за свои слова.



– Говорят, что у Захаркина без Быкова ничего не получится. Такие мнения звучат от некоторых специалистов. От Кожевникова, например…



– Кожевникова назвать специалистом – это немножко забавно. Вы его слышите часто, возможно к нему часто обращаются журналисты, чтобы как-то иначе посмотреть. Для меня его точка зрения абсолютно ничего не значит. И поэтому мне вообще никак не назвать его специалистом.

Кожевников играл в хоккей. Наверное, хороший был хоккеист, как о хоккеисте я ничего о нем плохого сказать не могу. Быть два раза олимпийским чемпионом – это достижение. Это говорит о культуре человека, об интеллекте, когда пытаются высказываться о деле, которое не понимают, – сказал Захаркин.