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    Максим Карпов о переходе в СКА: «В Питере всегда полные трибуны, в такой атмосфере приятно играть»

    Теги СКА Олег Знарок КХЛ Харийс Витолиньш Динамо Максим Карпов

    Новичок СКА Максим Карпов рассказал о переходе в питерский клуб.

    – Пока что, наверное, еще не до конца осознал – все произошло совсем недавно. Но, безусловно, доволен тем, как для меня разрешилась проблемная ситуация с «Динамо».

    – Тренерский штаб вам уже знаком. Знаете ли кого-то из команды?

    – Думаю, с адаптацией проблем не возникнет. Работал в «Динамо» и в сборной с Олегом Знарком и Харийсом Витолиньшем, с их требованиями знаком, так что все должно быть в порядке. Коллектив в целом будет новый, но с командой, думаю, быстро познакомлюсь, тем более, что с некоторыми ребятами пересекались в сборной.

    – Предсезонная подготовка уже стартовала. Как считаете, готовы к ней?

    – Да, тренировался в межсезонье, готовился, думаю, что числа 7-8 уже буду в Петербурге. Чувствую себя хорошо.

    – В Петербурге вы уже бывали не раз.

    – В Питере постоянно полные трибуны, в такой атмосфере всегда приятно играть. С городом пока не знаком, но возможность все осмотреть еще обязательно представится. А от сезона жду, конечно, только побед вместе с командой, – сказал Карпов.

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