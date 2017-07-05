Новичок СКА Максим Карпов рассказал о переходе в питерский клуб.

– Пока что, наверное, еще не до конца осознал – все произошло совсем недавно. Но, безусловно, доволен тем, как для меня разрешилась проблемная ситуация с «Динамо».

– Тренерский штаб вам уже знаком. Знаете ли кого-то из команды?

– Думаю, с адаптацией проблем не возникнет. Работал в «Динамо» и в сборной с Олегом Знарком и , с их требованиями знаком, так что все должно быть в порядке. Коллектив в целом будет новый, но с командой, думаю, быстро познакомлюсь, тем более, что с некоторыми ребятами пересекались в сборной.

– Предсезонная подготовка уже стартовала. Как считаете, готовы к ней?

– Да, тренировался в межсезонье, готовился, думаю, что числа 7-8 уже буду в Петербурге. Чувствую себя хорошо.

– В Петербурге вы уже бывали не раз.

– В Питере постоянно полные трибуны, в такой атмосфере всегда приятно играть. С городом пока не знаком, но возможность все осмотреть еще обязательно представится. А от сезона жду, конечно, только побед вместе с командой, – сказал Карпов.