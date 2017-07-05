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    Ковальчук не сыграет в НХЛ в следующем сезоне

    Теги СКА Нью-Джерси Илья Ковальчук НХЛ Джей Гроссман КХЛ

    Агент форварда Ильи Ковальчука Джей Гроссман подтвердил, что игрок останется в КХЛ следующем сезоне, сообщается на официальном сайте НХЛ. 

    Этим летом Ковальчук, покинувший НХЛ в 2013 году, мог вернуться в лигу.  Для того, чтобы избежать необходимости одобрения возвращения в лигу всеми командами, игрок должен был подписаться с «Нью-Джерси», сохранявшим на него права. После этого «Девилс» могли обменять его в другой клуб. 

    Отметим, что в следующем году Ковальчуку исполнится 35 лет, и он станет в НХЛ неограниченно свободным агентом. 

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