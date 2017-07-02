Агент нападающего Александра Радулова Александр Черных рассказал, что приоритетный вариант продолжения карьеры его клиента — НХЛ.

«В НХЛ мы рассматриваем предложения со сроком контракта, однозначно, более трех лет, думаю, даже 5–6 лет. Конечно, все будет зависеть от финансов. За три года могут предложить такие деньги, что более длительное соглашение не понадобится. В НХЛ не за горами сборы, поэтому этот месяц должен нам что-то показать. Ведем переговоры с четырьмя клубами в НХЛ.

Сейчас он едет в Москву, пока это никак не связано с его хоккейным будущем, он отдыхал и возвращается домой. Если из НХЛ не поступит предложения, которое нас устраивает, то будем играть здесь, в России. Пока предметных разговоров с клубами КХЛ не было, тут нужна конкретика. Да и таких команд не так много, которые могут дать Радулову деньги. Их максимум четыре — СКА, ЦСКА, «Ак Барс» и «Салават Юлаев», – сказал Черных.