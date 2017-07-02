Агент Дадонова: «У Евгения во Флориде жилье, зачем ему было переезжать? Там все родное и знакомое»
Агент форварда Евгения Дадонова Владимир Зорин рассказал о подробностях его соглашения с «Флоридой».
«У него односторонний контракт. «Флорида» не имеет права его обменивать в другой клуб первые два сезона без его согласия.
У него там жилье, каждое лето он там готовится к чемпионату. Поэтому зачем ему переезжать из дома, арендовать квартиру? Для него там все родное и знакомое, тем более что, кроме «Флориды», в НХЛ он больше нигде не играл.
Переговоры шли с шестью клубами НХЛ. Среди них были также «Вегас», «Аризона», были разные предложения, контракты, условия. Последние два дня разговаривали с Романом Ротенбергом насчет его продолжения карьеры в СКА. Он думал, выбирал», – сказал Зоркин.
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