Агент форварда Евгения Дадонова Владимир Зорин рассказал о подробностях его соглашения с «Флоридой».

«У него односторонний контракт. не имеет права его обменивать в другой клуб первые два сезона без его согласия.

У него там жилье, каждое лето он там готовится к чемпионату. Поэтому зачем ему переезжать из дома, арендовать квартиру? Для него там все родное и знакомое, тем более что, кроме «Флориды», в он больше нигде не играл.

Переговоры шли с шестью клубами НХЛ. Среди них были также «Вегас», «Аризона», были разные предложения, контракты, условия. Последние два дня разговаривали с Романом Ротенбергом насчет его продолжения карьеры в . Он думал, выбирал», – сказал Зоркин.