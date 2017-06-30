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    НХЛ. «Миннесота» обменяла Поминвилла и Сканделлу в «Баффало»

    Теги переходы Баффало Миннесота Джейсон Поминвилл НХЛ Тайлер Эннис Марко Сканделла Маркус Фолиньо

    «Миннесота» и «Баффало» совершили обмен, в результате которого в стан «клинков» перешли форвард Джейсон Поминвилл и защитник Марко Сканделла.

    В обратном направлении проследовали нападающие Тайлер Эннис и Маркус Фолиньо. Также «Миннесота» получила право выбора в 3-м раунде драфта-2018, а «Баффало» выбор в 4-м раунде драфта-2018.

    Подробную статистику выступлений Поминвилла вы можете посмотреть здесь, Сканделлы — здесь, Энниса — здесь, а Фолиньо — здесь.

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