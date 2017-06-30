«Миннесота» и совершили обмен, в результате которого в стан «клинков» перешли форвард и защитник Марко Сканделла.

В обратном направлении проследовали нападающие Тайлер Эннис и Маркус Фолиньо. Также получила право выбора в 3-м раунде драфта-2018, а «Баффало» выбор в 4-м раунде драфта-2018.

Подробную статистику выступлений Поминвилла вы можете посмотреть здесь, Сканделлы — здесь, Энниса — здесь, а Фолиньо — здесь.