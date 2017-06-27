НХЛ. «Вашингтон» сделал квалификационные предложения Кузнецову, Орлову, Бураковски и еще 4 игрокам
«Вашингтон» намерен сохранить форварда Евгения Кузнецова и защитника Дмитрия Орлова, находящихся в статусе ограниченно свободных агентов.
Сообщается, что «Кэпиталс» сделали им квалификационные предложения.
Кроме того, квалификационные предложения от «Вашингтона» получили нападающие Андре Бураковски, Лиэм О’Брайен, Трэвис Бойд, Чендлер Стивенсон и вратарь Филипп Грубауэр.
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