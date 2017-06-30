«Амур» Ягру: «Яромир, как насчет игры за Хабаровск в КХЛ?»
«Амур» ответил Яромиру Ягру, который пожаловался в твиттере на отсутствие к нему интереса со стороны клубов НХЛ.
«Яромир, как насчет того, чтобы сыграть за хабаровский «Амур» в КХЛ? Будем гордиться, что позвонили первыми», – сообщил официальный аккаут хабаровчан, прибавив смайлики.
Отметим, что затем в беседу вступили еще два клуба КХЛ – «Ак Барс» и «Авангард».
Яромир Ягр: «Все свободные агенты получили по 10 предложений, а мне никто не звонит»
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.