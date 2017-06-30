Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Амур» Ягру: «Яромир, как насчет игры за Хабаровск в КХЛ?»

    Теги Ак Барс Авангард Амур Яромир Ягр НХЛ КХЛ

    «Амур» ответил Яромиру Ягру, который пожаловался в твиттере на отсутствие к нему интереса со стороны клубов НХЛ

    «Яромир, как насчет того, чтобы сыграть за хабаровский «Амур» в КХЛ? Будем гордиться, что позвонили первыми», – сообщил официальный аккаут хабаровчан, прибавив смайлики. 

    Отметим, что затем в беседу вступили еще два клуба КХЛ – «Ак Барс» и «Авангард»

    Яромир Ягр: «Все свободные агенты получили по 10 предложений, а мне никто не звонит»

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться