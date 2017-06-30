«Амур» ответил Яромиру Ягру, который пожаловался в твиттере на отсутствие к нему интереса со стороны клубов .

«Яромир, как насчет того, чтобы сыграть за хабаровский «Амур» в ? Будем гордиться, что позвонили первыми», – сообщил официальный аккаут хабаровчан, прибавив смайлики.

Отметим, что затем в беседу вступили еще два клуба КХЛ – «Ак Барс» и .

Яромир Ягр: «Все свободные агенты получили по 10 предложений, а мне никто не звонит»