Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о ходе переговоров по поводу участия сборной Канады в Кубке Первого канала.

«Мы ведем переговоры с канадцами о том, чтобы они сыграли на Кубке Первого канала. Но пока ответа нет, у них есть небольшая накладка, поэтому мы рассматриваем вариант сыграть с ними один товарищеский матч перед турниром. Кроме этого, они будут участвовать в предсезонном турнире в Сочи, и мы уже позвали их на турнир имени Пучкова в Санкт-Петербург.

Что касается названия нашего этапа , то у нас с руководством Первого канала отличные отношения. Во время ЧМ-2017 рейтинги хоккея были очень высокими даже во время матчей не с самыми топовыми соперниками, мы очень плодотворно поработали вместе», – сказал Ротенберг.