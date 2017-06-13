Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Роман Ротенберг: «Ведем переговоры с канадцами об их участии в Кубке Первого канала»

    Теги ФХР Евротур сборная России контрольные матчи сборная Канады телевидение Первый канал Кубок Первого канала Турнир имени Пучкова Роман Ротенберг

    Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о ходе переговоров по поводу участия сборной Канады в Кубке Первого канала.

    «Мы ведем переговоры с канадцами о том, чтобы они сыграли на Кубке Первого канала. Но пока ответа нет, у них есть небольшая накладка, поэтому мы рассматриваем вариант сыграть с ними один товарищеский матч перед турниром. Кроме этого, они будут участвовать в предсезонном турнире в Сочи, и мы уже позвали их на турнир имени Пучкова в Санкт-Петербург.

    Что касается названия нашего этапа Евротура, то у нас с руководством Первого канала отличные отношения. Во время ЧМ-2017 рейтинги хоккея были очень высокими даже во время матчей не с самыми топовыми соперниками, мы очень плодотворно поработали вместе», – сказал Ротенберг.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться