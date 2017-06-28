Капитан Сидни Кросби рассказал о том, что хотел бы когда-нибудь сыграть в воротах и попробовать отразить бросок Павла Дацюка.

«В детстве я хотел быть вратарем. Меня отговаривали, потому что это не так весело в таком возрасте. Это правда. В это время ведь все бегают, гоняются за шайбой, и это в конечном счете меня больше интересовало. Хотя вратарская экипировка всегда впечатляла.

Был один случай, в этом или прошлом сезоне, когда нам потребовался вратарь на экстренную замену. Один из наших голкиперов получил травму, а Флери, кажется, заболел. Мы не знали, сможет ли кто-то приехать на матч вовремя. В случае чего, кому-то из нас предстояло надеть вратарскую форму. Я сказал, что если такое случится, я бы с удовольствием вызвался.

Я бы хотел сыграть один матч в в роли вратаря. Посмотрим. Может быть, когда-нибудь и получится. С кем бы я хотел встретиться на льду во время буллита? Возможно, с Дацюком. Он стольких вратарей оставлял в дураках. Если бы я умудрился положить щиток или еще как-то остановить его… Он один из лучших в этом деле, при выходе один на один он бы себя проявил», – сказал Кросби.

Отметим, что вратарем был отец Кросби Трой. Сестра хоккеиста Тэйлор также играет на этой позиции в женской студенческой лиге.