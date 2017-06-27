Дэн Мильштейн, агент форварда Артемия Панарина, которого «Коламбус» выменял у , оценил вероятность перехода игрока в «Вегас».

«Вероятность обмена Панарина в «Вегас», конечно, есть. Но я видел, с какой радостью руководство восприняло обмен Панарина. Ведь как получилось? В штаб «Блю Джекетс», который во время драфта располагался в одном из номеров гостиницы, позвонили из «Чикаго». Им был нужен Саад.

«Не отдадите нам этого игрока? Какие ваши условия?» — спросили из штаба «Блэкхокс». В «Коламбусе» без особой надежды предложили: «Отдайте нам Панарина». Но в «Чикаго» подсчитали, что Артемий в следующем сезоне с учетом бонусов обойдется им в 9 миллионов. Эти деньги найти тяжело. И согласились на обмен. Теперь в «Коламбусе» все очень счастливы. Панарин станет лидером команды, будет играть в первом звене.

Новый трейд Артемия в ближайшее время маловероятен. Зато представьте перспективы Панарина, когда у него в 2019 году закончится контракт, и он станет неограниченно свободным агентом. У него будет полная свобода для маневров», — сказал Мильштейн.