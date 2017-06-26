Ник Кипреос: «Чикаго» не мог позволить себе подписать Панарина на много лет. Это расплата за контракты Кэйна и Тэйвса»
Эксперт Sportsnet Ник Кипреос прокомментировал обмен форварда Артемия Панарина из «Чикаго» в «Коламбус».
«Панарин – хороший хоккеист, которого «Чикаго не мог себе позволить подписать на много лет. Поэтому он должен был уйти либо сейчас, либо через год.
«Чикаго» сейчас расплачивается за слишком дорогие контракты Кэйна и Тэйвса. Они получили слишком много», – сказал Кипреос.
Панарина обменяли в «Коламбус». С ума сойти!
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.