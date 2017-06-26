Эксперт Sportsnet Ник Кипреос прокомментировал обмен форварда Артемия Панарина из «Чикаго» в «Коламбус».

«Панарин – хороший хоккеист, которого «Чикаго не мог себе позволить подписать на много лет. Поэтому он должен был уйти либо сейчас, либо через год.

«Чикаго» сейчас расплачивается за слишком дорогие контракты Кэйна и Тэйвса. Они получили слишком много», – сказал Кипреос.

Панарина обменяли в «Коламбус». С ума сойти!

Артемий Панарин в «Чикаго». Это было круто