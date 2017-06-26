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    Ник Кипреос: «Чикаго» не мог позволить себе подписать Панарина на много лет. Это расплата за контракты Кэйна и Тэйвса»

    Теги Коламбус Чикаго НХЛ Джонатан Тэйвс Патрик Кэйн Артемий Панарин Ник Кипреос

    Эксперт Sportsnet Ник Кипреос прокомментировал обмен форварда Артемия Панарина из «Чикаго» в «Коламбус». 

    «Панарин – хороший хоккеист, которого «Чикаго не мог себе позволить подписать на много лет. Поэтому он должен был уйти либо сейчас, либо через год. 

    «Чикаго» сейчас расплачивается за слишком дорогие контракты Кэйна и Тэйвса. Они получили слишком много», – сказал Кипреос. 

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