Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о приобретении защитника Владислава Гаврикова.

«Прежде всего, удалось сохранить хоккеиста для сборной России, и он продолжит радовать российских болельщиков и помогать развитию . В случае отъезда Гаврикова за океан мы просто могли потерять игрока – хорошо известно, что далеко не все молодые защитники сходу получают шанс закрепиться в основном составе. Да, его ждали в «Коламбусе», но на данном этапе самому игроку гораздо полезнее остаться в России.

Сам игрок также понимает, что имеет не иллюзорный шанс поехать на Олимпийские игры, и это стало важным фактором, повлиявшим на его решение перейти в . В петербургском клубе он будет работать вместе с главным тренером сборной – не секрет, что игра молодого защитника импонирует Олегу Знарку, Гавриков знает все требования тренерского штаба и на глазах главного тренера сборной сможет проявить себя с наилучшей стороны.

В выигрыше остались и железнодорожники. В случае отъезда хоккеиста в НХЛ, они оставались ни с чем, а в результате обмена с петербуржцами «Локомотив» получил справедливую компенсацию, с помощью которой могут проводить дальнейшие трансферы. Совместными усилиями клубы из Ярославля и Петербурга предотвратили отъезд еще одного перспективного хоккеиста за океан», – сказал Ротенберг.