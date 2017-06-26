прокомментировал сделку, в результате которой петербуржцы приобрели права на защитника Владислава Гаврикова в обмен на денежную компенсацию.

СКА заключил с игроком соглашение сроком на два года.

«Давнее сотрудничество клубов способствовало налаживанию партнерского диалога, благодаря которому трансфер стал взаимовыгодным, укрепив отношения сторон: в СКА переходит молодой хоккеист с серьезными перспективами, а «Локомотив» в результате перехода прав внутри чемпионата получает за игрока достойную компенсацию.

При этом клубы совместными усилиями предотвращают отток молодых игроков за океан, что видится особенно важным ввиду предстоящих Олимпийских игр.

Хоккейный клуб СКА выражает благодарность ХК «Локомотив» и генеральному спонсору ярославского клуба ОАО «РЖД» за конструктивное взаимодействие, позволившее осуществить данный трансфер», – говорится в пресс-релизе СКА.

Напомним, что у Гаврикова было контрактное предложение от «Коламбуса».