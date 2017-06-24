Овечкин о Кубке конфедераций: «Проиграли, но выглядели достойно. Давайте верить в успех на ЧМ»
Форвард хоккейной сборной России Александр Овечкин поделился мыслями о футбольном Кубке конфедераций.
«Спасибо сборной России за выступление на Кубке конфедераций. Проиграли, но выглядели очень достойно на фоне чемпионов своих континентов.
Давайте болеть за нашу сборную и верить в успех на ЧМ-2018», – написал нападающий.
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