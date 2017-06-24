Ти Джей Оши: «У меня нет сомнений в том, что «Вашингтон» выиграет Кубок Стэнли в ближайшие пару лет»
Форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши прокомментировал подписание 8-летнего контракта с клубом.
«Я сказал агенту, что мне понравился «Вашингтон» и хотелось бы остаться в клубе. Потом для меня настало время ожидания.
Начались переговоры, в последние несколько дней их интенсивность возросла. Я немного нервничал, но в итоге все решилось так, как я и хотел. Чувствую себя невероятно счастливым.
В первые дни после поражения от «Питтсбурга» я думал было о рынке свободных агентов. О том, что могу выигрывать где-то еще. Но когда я смотрю на нашу команду, на наш тренерский штаб, на наши возможности, у меня нет сомнений в том, что мы выиграем Кубок в ближайшие пару лет.
Конечно, были еще соображения денег, срока и безопасности. Эта сделка с «Кэпс» решает все вопросы», – сказал Оши.
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