Форвард Ти Джей Оши прокомментировал подписание 8-летнего контракта с клубом.

«Я сказал агенту, что мне понравился «Вашингтон» и хотелось бы остаться в клубе. Потом для меня настало время ожидания.

Начались переговоры, в последние несколько дней их интенсивность возросла. Я немного нервничал, но в итоге все решилось так, как я и хотел. Чувствую себя невероятно счастливым.

В первые дни после поражения от «Питтсбурга» я думал было о рынке свободных агентов. О том, что могу выигрывать где-то еще. Но когда я смотрю на нашу команду, на наш тренерский штаб, на наши возможности, у меня нет сомнений в том, что мы выиграем в ближайшие пару лет.

Конечно, были еще соображения денег, срока и безопасности. Эта сделка с «Кэпс» решает все вопросы», – сказал Оши.