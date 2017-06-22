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    Стив Айзерман: «Мы не знаем, собирается ли Гусев приезжать в НХЛ»

    Теги Тампа-Бэй НХЛ Стив Айзерман Вегас Никита Гусев

    Генеральный менеджер «Тампы» Стив Айзерман прокомментировал обмен нападающего Никиты Гусева в «Вегас».

    «Мы не можем просто смотреть на этот год. Нужно планировать наперед. Все может измениться, но ты всегда должен следить за будущим.

    Мы не знаем, собирается ли Гусев приезжать в НХЛ. У нас много молодых нападающих. Некоторые из них в этом году могут начать играть на профессиональном уровне.

    Если мы могли кого-то отдать, то это был молодой форвард», – сказал Айзерман.

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