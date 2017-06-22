Генеральный менеджер «Тампы» Стив Айзерман прокомментировал обмен нападающего Никиты Гусева в «Вегас».

«Мы не можем просто смотреть на этот год. Нужно планировать наперед. Все может измениться, но ты всегда должен следить за будущим.

Мы не знаем, собирается ли Гусев приезжать в НХЛ. У нас много молодых нападающих. Некоторые из них в этом году могут начать играть на профессиональном уровне.

Если мы могли кого-то отдать, то это был молодой форвард», – сказал Айзерман.