«Салават Юлаев» интересуется Радуловым

«Салават Юлаев» проявляет интерес к нападающему «Монреаля» Александру Радулову.

По информации «БИЗНЕС Online», в случае, если игрок решится на возвращение в КХЛ, на его контракт могут найти дополнительные средства.

На данный момент у 30-летнего хоккеиста нет соглашения на следующий сезон.

Радулов провел в составе «Салавата Юлаева» четыре сезона (2008–2012), став в составе уфимской команды обладателем Кубка Гагарина.

Подробную статистику выступлений Радулова вы можете посмотреть здесь.

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Радулов без контракта в НХЛ. Что теперь?