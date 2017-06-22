«Салават Юлаев» интересуется Радуловым
«Салават Юлаев» проявляет интерес к нападающему «Монреаля» Александру Радулову.
По информации «БИЗНЕС Online», в случае, если игрок решится на возвращение в КХЛ, на его контракт могут найти дополнительные средства.
На данный момент у 30-летнего хоккеиста нет соглашения на следующий сезон.
Радулов провел в составе «Салавата Юлаева» четыре сезона (2008–2012), став в составе уфимской команды обладателем Кубка Гагарина.
Подробную статистику выступлений Радулова вы можете посмотреть здесь.
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