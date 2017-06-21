Профсоюз КХЛ подал иски в суд в связи с долгами «Динамо» перед игроками

Профсоюз игроков подал иски за невыплату заработной платы игрокам московского в гражданский суд, прокуратуру и Следственный комитет. Об этом сообщил глава профсоюза .

«На вчерашний вечер уже 17 хоккеистов подали заявления, ребята звонят. Мы подаем заявления в соответствии с регламентом – сначала в дисциплинарный комитет с просьбой присудить игроку статус неограниченно свободного агента и подтвердить задолженность по контракту перед игроками.

Уже подали иски в гражданский суд на невыплату заработной платы, в прокуратуру и Следственный комитет», – сказал Коваленко.

По словам Коваленко, профсоюз обсудил ситуацию с долгами «Динамо» с руководством КХЛ.

Ранее сообщалось, что долг «Динамо» перед игроками составляет чуть меньше 728 миллионов рублей.

Ряд хоккеистов обратились за помощью в профсоюз.