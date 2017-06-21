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    Профсоюз КХЛ подал иски в суд в связи с долгами «Динамо» перед игроками

    Теги Андрей Коваленко КХЛ Профсоюз игроков КХЛ Динамо

    Профсоюз игроков КХЛ подал иски за невыплату заработной платы игрокам московского «Динамо» в гражданский суд, прокуратуру и Следственный комитет. Об этом сообщил глава профсоюза Андрей Коваленко.

    «На вчерашний вечер уже 17 хоккеистов подали заявления, ребята звонят. Мы подаем заявления в соответствии с регламентом – сначала в дисциплинарный комитет с просьбой присудить игроку статус неограниченно свободного агента и подтвердить задолженность по контракту перед игроками.

    Уже подали иски в гражданский суд на невыплату заработной платы, в прокуратуру и Следственный комитет», – сказал Коваленко.

    По словам Коваленко, профсоюз обсудил ситуацию с долгами «Динамо» с руководством КХЛ. 

    Ранее сообщалось, что долг «Динамо» перед игроками составляет чуть меньше 728 миллионов рублей.

    Ряд хоккеистов обратились за помощью в профсоюз.

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