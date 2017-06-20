Глава профсоюза КХЛ Андрей Коваленко прокомментировал высказывания нападающего Алексея Терещенко. Ранее он заявил, что позиция профсоюза по поводу ситуации в московском «Динамо» неизвестна.

«Как Алексею может быть что-либо известно, если в последние годы он, грубо говоря, не столько играл в хоккей, сколько воевал с профсоюзом?

Еще перед стартом прошлого сезона говорил в СМИ о том, что некоторые ветераны «Динамо», по сути, подставляют молодежь и среднее звено, лишают их профессиональной защиты. Ветераны, пик карьеры которых пришелся на благополучные годы и клубы, забыли о том, что за их права и за их финансовые условия боролся в том числе и профсоюз. И вот, плюнув в колодец, Терещенко и ко теперь пытаются набрать из него воды...

Впрочем, я не исключаю, что прославленный чемпион мира был всего лишь проводником чужой политики. В конце концов, когда в «Ак Барсе» с ним разрывали контракт, он обращался в профсоюз за помощью, и мы добились выплаты положенной компенсации, пусть даже его агент считает это своей заслугой. Значит, профсоюз был не нужен только в «Динамо», где невыплаты зарплат в последнее время стали хроническими и где, видимо, опасались вмешательства извне», – сказал Коваленко.

Алексей Терещенко: «В «Динамо» катастрофическая ситуация, тысяча человек может оказаться на улице»