Три игрока «Динамо» обратились в профсоюз из-за долгов клуба

Исполнительный директор профсоюза игроков и тренеров Игорь Терешин рассказал об обращениях игроков московского «Динамо».

«Уже три игрока «Динамо» обратились в профсоюз. Есть хоккеисты, которые должны получить компенсацию за расторжение контракта, так и те, у кого действующие соглашения.

Все они переживают за получение денежных средств. Хотелось бы надеяться, что вопрос разрешится в досудебном порядке».

Мы общались с руководством ОХК «Динамо», игроками. Как нам известно, долги по зарплате будут погашены и от этого никто не отказывается. Проблема в раздвоении структуры», – отметил Терешин.