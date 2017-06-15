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    Три игрока «Динамо» обратились в профсоюз из-за долгов клуба

    Теги КХЛ Профсоюз игроков КХЛ Динамо

    Исполнительный директор профсоюза игроков и тренеров Игорь Терешин рассказал об обращениях игроков московского «Динамо».

    «Уже три игрока «Динамо» обратились в профсоюз. Есть хоккеисты, которые должны получить компенсацию за расторжение контракта, так и те, у кого действующие соглашения.

    Все они переживают за получение денежных средств. Хотелось бы надеяться, что вопрос разрешится в досудебном порядке».

    Мы общались с руководством ОХК «Динамо», игроками. Как нам известно, долги по зарплате будут погашены и от этого никто не отказывается. Проблема в раздвоении структуры», – отметил Терешин.

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