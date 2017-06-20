Чемпион России и известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко поделился мнением о возможном обмене прав на форварда Евгения Кузнецова.

«Обмен прав на Кузнецова в СКА будет успешной сделкой для . Потеря прав на такого игрока будет тяжелой, но другое дело, что это делается в интересах сборной, в преддверии Олимпиады.

Если Кузнецов вернется в в этом сезоне, то нужно тренироваться и играть в более сильной команде, как СКА, тем более все считают, что это базовый клуб сборной», – сказал Гомоляко.

25-летний Кузнецов, с 2014 года выступающий в за «Вашингтон», летом может стать ограниченно свободным агентом.

Ранее СКА выменял у «Авангарда» права на форварда Сергея Калинина.

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