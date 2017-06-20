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    Сергей Гомоляко: «Если Кузнецов вернется в КХЛ в этом сезоне, то нужно тренироваться в более сильной команде, как СКА»

    Теги СКА Трактор Вашингтон Сергей Гомоляко НХЛ КХЛ Евгений Кузнецов

    Чемпион России и известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко поделился мнением о возможном обмене прав на форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова.

    «Обмен прав на Кузнецова в СКА будет успешной сделкой для «Трактора». Потеря прав на такого игрока будет тяжелой, но другое дело, что это делается в интересах сборной, в преддверии Олимпиады.

    Если Кузнецов вернется в КХЛ в этом сезоне, то нужно тренироваться и играть в более сильной команде, как СКА, тем более все считают, что это базовый клуб сборной», – сказал Гомоляко.

    25-летний Кузнецов, с 2014 года выступающий в НХЛ за «Вашингтон», летом может стать ограниченно свободным агентом. 

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