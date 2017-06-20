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    Арену имени Алексея Черепанова могут снести из-за отсутствия финансирования

    Теги происшествия Алексей Черепанов бизнес Маргарита Черепанова

    Крытую ледовую арену имени погибшего хоккеиста Алексея Черепанова в Барнауле могут снести из-за отсутствия финансирования.

    Отмечается, что арена уже закрыта. Работники ищут новые места для трудоустройства.

    «Семь лет я арену содержала. Все полностью оплачивалось моими деньгами. Дети занимались в школе бесплатно. А сейчас меня еще и налогом на спортсооружение обложили.

    Но у меня ведь никакого бизнеса нет. И если город арену себе не заберет, я выхода просто не вижу. Придется договариваться о сносе», – сказала мать хоккеиста Маргарита Черепанова в интервью каналу «Катунь 24».

    Арена была построена в Барнауле в 2009 году на деньги, полученные матерью Алексея Черепанова в качестве компенсации за смерть сына.

    Ежегодно на содержание арены необходимо около 10 миллионов рублей.

    Черепанов погиб 13 октября 2008 года во время матча чемпионата КХЛ «Авангард» – «Витязь» в подмосковном Чехове.

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