Форвард СКА Евгений Дадонов близок к подписанию контракта с .

Срок действия контракта игрока сборной России с питерским клубом истекает нынешним летом.

Есть небольшая вероятность, что намерения сторон изменятся. Это зависит от того, какие активы «Голден Найтс» смогут получить в результате предстоящего драфта расширения.

Ранее контракт с «Вегасом» подписал бывший партнер Дадонова по СКА Вадим Шипачев.

Подробную статистику выступлений форварда вы можете посмотреть здесь.