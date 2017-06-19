НХЛ. Дадонов близок к переходу в «Вегас»
Форвард СКА Евгений Дадонов близок к подписанию контракта с «Вегасом».
Срок действия контракта игрока сборной России с питерским клубом истекает нынешним летом.
Есть небольшая вероятность, что намерения сторон изменятся. Это зависит от того, какие активы «Голден Найтс» смогут получить в результате предстоящего драфта расширения.
Ранее контракт с «Вегасом» подписал бывший партнер Дадонова по СКА Вадим Шипачев.
Подробную статистику выступлений форварда вы можете посмотреть здесь.
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