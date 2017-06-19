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    НХЛ. Дадонов близок к переходу в «Вегас»

    Теги СКА возможные переходы Евгений Дадонов НХЛ КХЛ Вегас

    Форвард СКА Евгений Дадонов близок к подписанию контракта с «Вегасом».

    Срок действия контракта игрока сборной России с питерским клубом истекает нынешним летом.

    Есть небольшая вероятность, что намерения сторон изменятся. Это зависит от того, какие активы «Голден Найтс» смогут получить в результате предстоящего драфта расширения.

    Ранее контракт с «Вегасом» подписал бывший партнер Дадонова по СКА Вадим Шипачев.

    Подробную статистику выступлений форварда вы можете посмотреть здесь.

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