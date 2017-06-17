Генеральный менеджер «Питтсбурга» Джим Рутерфорд заявил, что клуб собирается добавить в состав игрока, который сможет защищать звезд команды.

«Когда я говорил о несовершенстве существующих правил в этом вопросе, это не было следствием злости или разочарования. И это касается не только Кросби (в ходе недавней серии с «Вашингтоном» он получил сотрясение мозга – прим. Sports.ru). Речь идет обо всех лучших игроках – есть Макдэвид, есть Мэттьюс, все эти молодые ребята, которые приходят в лигу. Я чувствую, что в некоторых моментах силовые приемы переходят грань. Они могут привести к завершению карьеры игроками. Мы должны более строго относиться к таким нарушениям.

Но раз правила остаются такими, как есть, мы должны заниматься этим сами. Мы постараемся добавить в состав одного или двух игроков, которые будут обеспечивать нам больше защиты.

Это не так-то просто, ведь Майк Салливан любит активные действия всех четырех звеньев, и такой парень должен будет играть регулярно. Но мы постараемся это сделать», – сказал Рутерфорд.

Лидером по числу драк в «Питтсбурге» в минувшем сезоне стал Том Сестито, который провел всего 13 матчей, но трижды сбрасывал перчатки.