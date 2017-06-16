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    НХЛ. «Монреаль» подписал 6-летний контракт с Друэном на 33 млн долларов

    Теги Монреаль НХЛ Джонатан Друэн

    «Монреаль» объявил о подписании контракта с форвардом Джонатаном Друэном, который перешел в команду результате обмена с «Тампой».

    Новое соглашение с 22-летним игроком рассчитано на 6 лет, за которые он заработает 33 млн долларов (5,5 млн за сезон).

    В минувшем сезоне Друэн провел 73 матча в регулярном чемпионате за «Лайтнинг», в которых набрал 53 (21+32) очка при полезности «-13».

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