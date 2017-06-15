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    Овечкин хочет поднять вопрос о ситуации с «Динамо» на прямой линии с Путиным

    Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Владимир Путин Динамо

    Нападающий «Вашингтона» и сборной России Александр Овечкин намерен поднять вопрос о ситуации вокруг московского «Динамо» на прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным.

    «Ситуация может быть такой, то что клуб исключат из КХЛ, пострадает самое главное – болельщик. Надо с этим бороться», – сказал Овечкин в эфире Первого канала.

    На прошлой неделе появилась информация, что общий долг московского «Динамо» перед хоккеистами составляет чуть меньше 728 млн руб.

    Несмотря на слухи о том, что клуб может пропустить сезон в КХЛ, вчера стало известно, что «Динамо» допустили до участия в следующем сезоне.

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