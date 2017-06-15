Овечкин хочет поднять вопрос о ситуации с «Динамо» на прямой линии с Путиным

Нападающий и сборной России Александр Овечкин намерен поднять вопрос о ситуации вокруг московского на прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Ситуация может быть такой, то что клуб исключат из , пострадает самое главное – болельщик. Надо с этим бороться», – сказал Овечкин в эфире Первого канала.

На прошлой неделе появилась информация, что общий долг московского «Динамо» перед хоккеистами составляет чуть меньше 728 млн руб.

Несмотря на слухи о том, что клуб может пропустить сезон в КХЛ, вчера стало известно, что «Динамо» допустили до участия в следующем сезоне.