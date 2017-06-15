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    Дарюс Каспарайтис: «Питтсбург», выиграв два Кубка Стэнли подряд, уже стал династией»

    Теги Питтсбург Кубок Стэнли Дарюс Каспарайтис НХЛ

    Бывший защитник «Питтсбурга» Дарюс Каспарайтис поделился мнением о доминировании «пингвинов» в НХЛ.

    – Верите, что «Питтсбург» станет командой-династией?

    – На мой взгляд, «Пенгвинс» уже стали династией, выиграв два Кубка Стэнли подряд. Это тяжело в наше время.

    В следующем году у них есть все шансы, если их молодежь, которая была на вторых ролях в сезоне, а затем вышла на ведущие позиции в плей-офф, снова проявит себя, — сказал Каспарайтис.

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