Бывший защитник «Питтсбурга» Дарюс Каспарайтис поделился мнением о доминировании «пингвинов» в .

– Верите, что станет командой-династией?

– На мой взгляд, «Пенгвинс» уже стали династией, выиграв два Кубка Стэнли подряд. Это тяжело в наше время.

В следующем году у них есть все шансы, если их молодежь, которая была на вторых ролях в сезоне, а затем вышла на ведущие позиции в плей-офф, снова проявит себя, — сказал Каспарайтис.