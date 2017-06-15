Дарюс Каспарайтис: «Питтсбург», выиграв два Кубка Стэнли подряд, уже стал династией»
Бывший защитник «Питтсбурга» Дарюс Каспарайтис поделился мнением о доминировании «пингвинов» в НХЛ.
– Верите, что «Питтсбург» станет командой-династией?
– На мой взгляд, «Пенгвинс» уже стали династией, выиграв два Кубка Стэнли подряд. Это тяжело в наше время.
В следующем году у них есть все шансы, если их молодежь, которая была на вторых ролях в сезоне, а затем вышла на ведущие позиции в плей-офф, снова проявит себя, — сказал Каспарайтис.
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