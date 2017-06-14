NHL.com: Костин возглавил топ-10 левых крайних драфта-2017, Попугаев – 7-й
Официальный сайт НХЛ представил топ-10 левых крайних нападающих, доступных для драфта НХЛ-2017.
Возглавляет список россиянин Клим Костин из «Динамо».
1. Клим Костин, Россия («Динамо»)
2. Кристиан Весалайнен, Финляндия («Фрелунда», Швеция)
3. Джейсон Робертсон, США («Кингстон», OHL)
4. Максим Комтуа, Канада («Викториавилль», QMJHL)
5. Айзек Рэтклифф, Канада («Гелф», OHL)
6. Грант Мисмэш, США (USNTDP)
7. Никита Попугаев, Россия («Принс Джордж», WHL)
8. Алекс Форментон, Канада («Лондон», OHL)
9. Мэттью Строум, Канада («Гамильтон», OHL)
10. Йонах Гаджович, Канада («Оуэн Саунд», OHL)
Драфт НХЛ пройдет 23-24 июня в Чикаго.
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