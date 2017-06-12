Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров сравнил игру российских форвардов и Александра Овечкина.

«Я считаю Малкина нашим лучшим представителем в клубах .

Пусть не обижается еще один наш знаменитый игрок – Александр Овечкин, но Евгений все же гораздо более разносторонний и разнообразный игрок.

Он хорош и в подыгрыше, игре на партнера. Но если ситуация потребует, может решить исход игрового момента и индивидуально.

Плюс Малкин прекрасно подготовлен физически и очень хорошо скоординирован», – сказал Майоров.

Малкин – 4-й россиянин в истории НХЛ, ставший трехкратным обладателем Кубка Стэнли

Малкин выиграл третий Кубок Стэнли