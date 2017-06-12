Борис Майоров: «Пусть Овечкин не обижается, но Малкин гораздо более разносторонний игрок»
Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров сравнил игру российских форвардов Евгения Малкина и Александра Овечкина.
«Я считаю Малкина нашим лучшим представителем в клубах НХЛ.
Пусть не обижается еще один наш знаменитый игрок – Александр Овечкин, но Евгений все же гораздо более разносторонний и разнообразный игрок.
Он хорош и в подыгрыше, игре на партнера. Но если ситуация потребует, может решить исход игрового момента и индивидуально.
Плюс Малкин прекрасно подготовлен физически и очень хорошо скоординирован», – сказал Майоров.
Малкин – 4-й россиянин в истории НХЛ, ставший трехкратным обладателем Кубка Стэнли
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