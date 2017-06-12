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    Борис Майоров: «Пусть Овечкин не обижается, но Малкин гораздо более разносторонний игрок»

    Теги Питтсбург Вашингтон Евгений Малкин Александр Овечкин НХЛ Борис Майоров

    Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров сравнил игру российских форвардов Евгения Малкина и Александра Овечкина.

    «Я считаю Малкина нашим лучшим представителем в клубах НХЛ.

    Пусть не обижается еще один наш знаменитый игрок – Александр Овечкин, но Евгений все же гораздо более разносторонний и разнообразный игрок.

    Он хорош и в подыгрыше, игре на партнера. Но если ситуация потребует, может решить исход игрового момента и индивидуально.

    Плюс Малкин прекрасно подготовлен физически и очень хорошо скоординирован», – сказал Майоров.

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