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    Малкин – 4-й россиянин в истории НХЛ, ставший трехкратным обладателем Кубка Стэнли

    Теги Питтсбург Кубок Стэнли Сергей Брылин Евгений Малкин Сергей Федоров НХЛ Игорь Ларионов

    Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» (2009, 2016, 2017). 

    В финальной серии нынешнего розыгрыша «пингвины» оказались сильнее «Нэшвилла» (4-2). 

    Таким образом, Малкин стал 4-м российским игроком в истории, кто трижды завоевывал Кубок Стэнли. До него это были Сергей Федоров, Игорь Ларионов и Сергей Брылин

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