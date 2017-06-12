Малкин – 4-й россиянин в истории НХЛ, ставший трехкратным обладателем Кубка Стэнли

Форвард «Питтсбурга» стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли в составе (2009, 2016, 2017).

В финальной серии нынешнего розыгрыша «пингвины» оказались сильнее «Нэшвилла» (4-2).

Таким образом, Малкин стал 4-м российским игроком в истории, кто трижды завоевывал . До него это были Сергей Федоров, Игорь Ларионов и .