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    Владислав Третьяк о возвращении Малкина в КХЛ: «Для таких звезд у нас создадут условия не хуже, чем в НХЛ»

    Теги СКА Питтсбург Владислав Третьяк Павел Дацюк Евгений Малкин Илья Ковальчук НХЛ КХЛ

    Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о возможном возвращении в КХЛ форварда «Питтбурга» Евгения Малкина.

    «В свое время Дацюк и Ковальчук вернулись в Россию, поэтому все может быть.

    Для таких звезд у нас создадут условия не хуже, чем в Северной Америке, потому что наши клубы стараются, не жадничают, платят хорошую зарплату, делают хорошее дело, за что им спасибо.

    Но все зависит от решения самих хоккеистов, поэтому трудно предсказать что-либо», – заявил Третьяк.

    Малкин является воспитанником магнитогорского «Металлурга», в составе которого стал двукратным призером чемпионата России (2004, 2006).

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    Малкин выиграл третий Кубок Стэнли

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