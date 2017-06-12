Владислав Третьяк о возвращении Малкина в КХЛ: «Для таких звезд у нас создадут условия не хуже, чем в НХЛ»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о возможном возвращении в форварда «Питтбурга» Евгения Малкина.

«В свое время Дацюк и Ковальчук вернулись в Россию, поэтому все может быть.

Для таких звезд у нас создадут условия не хуже, чем в Северной Америке, потому что наши клубы стараются, не жадничают, платят хорошую зарплату, делают хорошее дело, за что им спасибо.

Но все зависит от решения самих хоккеистов, поэтому трудно предсказать что-либо», – заявил Третьяк.

Малкин является воспитанником магнитогорского «Металлурга», в составе которого стал двукратным призером чемпионата России (2004, 2006).

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