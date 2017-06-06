Джастин Бибер: «Я буду носить свитер любой команды, если он выглядит круто»
Известный канадский певец Джастин Бибер объяснил, почему он надевает свитеры разных команд.
«Я поддерживаю все виды спорта. Надену любой свитер любой профессиональной команды, если мне дарят его из любви, и буду поддерживать их. «Торонто» для меня всегда на первом месте, но я буду носить свитер любой команды, если он выглядит круто.
Я не слишком здорово разбираюсь в спорте, чтобы авторитетно о нем говорить. Но очень люблю заниматься спортом и смотреть на игру профи, это касается любой команды», – написал Бибер в своем твиттере.
НХЛ. Джастин Бибер сфотографировался в свитере «Питтсбурга»
Джастин Бибер сфотографировался вместе с Яри Курри в форме «Йокерита»
Матч звезд НХЛ. Джастин Бибер забил гол в матче команд Гретцки и Лемье
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.