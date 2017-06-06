Известный канадский певец Джастин Бибер объяснил, почему он надевает свитеры разных команд.

«Я поддерживаю все виды спорта. Надену любой свитер любой профессиональной команды, если мне дарят его из любви, и буду поддерживать их. «Торонто» для меня всегда на первом месте, но я буду носить свитер любой команды, если он выглядит круто.

Я не слишком здорово разбираюсь в спорте, чтобы авторитетно о нем говорить. Но очень люблю заниматься спортом и смотреть на игру профи, это касается любой команды», – написал Бибер в своем твиттере.

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