В рамках Матча звезд НХЛ состоялся товарищеский матч между командами Уэйна Гретцки и Марио Лемье (5:3).

В нем принимали участие не только известные хоккеисты прошлого, но и представители шоу-бизнеса – Кьюба Гудинг-младший, Тим Роббинс, Алисса Милано (была ассистентом тренера в команде Лемье).

Голом в пустые ворота у победителей отметился известный канадский певец Джастин Бибер, по ходу матча также не реализовавший буллит.