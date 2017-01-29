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    Матч звезд НХЛ. Джастин Бибер забил гол в матче команд Гретцки и Лемье

    Теги светская хроника Матч звезд НХЛ Марио Лемье Уэйн Гретцки НХЛ

    В рамках Матча звезд НХЛ состоялся товарищеский матч между командами Уэйна Гретцки и Марио Лемье (5:3).

    В нем принимали участие не только известные хоккеисты прошлого, но и представители шоу-бизнеса – Кьюба Гудинг-младший, Тим Роббинс, Алисса Милано (была ассистентом тренера в команде Лемье).

    Голом в пустые ворота у победителей отметился известный канадский певец Джастин Бибер, по ходу матча также не реализовавший буллит. 

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