Болельщики признали «Эдмонтон» образца сезона-1984/85 лучшей командой в истории .

Голосование стартовало 18 апреля. Лучший клуб выбирали только среди команд-обладательниц Кубка Стэнли. После трех раундов отсева сформировался список из 10 команд.

в розыгрыше Кубка Стэнли сезона-1984/85 одержал 15 побед и 3 поражения. В финале Кубка Стэнли команда обыграла «Филадельфию» (4-1 в серии). Самым ценным игроком сезона был признан легендарный Уэйн Гретцки, который в плей-офф набрал 47 (17+30) очков.

В десятку лучших вошел образца сезона-1997/98, в состав которого вошли российские легионеры Игорь Ларионов, Сергей Федоров, Вячеслав Козлов, Вячеслав Фетисов, Дмитрий Миронов и Ян Голубовский. В финальной серии Кубка Стэнли «Детройт» разгромил «Вашингтон» со счетом 4-0.

Полностью десятка лучших команд выглядит следующим образом:

1. «Эдмонтон» (сезон-1984/85)

2. (сезон-1991/92)

3. «Монреаль» (сезон-1976/77)

4. «Эдмонтон» (сезон-1987/88)

5. «Эдмонтон» (сезон-1986/87)

6. «Детройт» (сезон-1997/98)

7. «Айлендерс» (сезон-1982/83)

8. (сезон-1977/78)

9. «Эдмонтон» (сезон-1983/84)

10. «Детройт» (сезон-2001/02).