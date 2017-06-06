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    НХЛ. «Эдмонтон» сезона-1984/85 признали лучшей командой в истории лиги

    Теги Питтсбург Айлендерс Монреаль Детройт Эдмонтон Вячеслав Фетисов Вячеслав Козлов Сергей Федоров НХЛ Игорь Ларионов Дмитрий Миронов Ян Голубовский

    Болельщики признали «Эдмонтон» образца сезона-1984/85 лучшей командой в истории НХЛ.

    Голосование стартовало 18 апреля. Лучший клуб выбирали только среди команд-обладательниц Кубка Стэнли. После трех раундов отсева сформировался список из 10 команд.

    «Эдмонтон» в розыгрыше Кубка Стэнли сезона-1984/85 одержал 15 побед и 3 поражения. В финале Кубка Стэнли команда обыграла «Филадельфию» (4-1 в серии). Самым ценным игроком сезона был признан легендарный Уэйн Гретцки, который в плей-офф набрал 47 (17+30) очков.

    В десятку лучших вошел «Детройт» образца сезона-1997/98, в состав которого вошли российские легионеры Игорь Ларионов, Сергей Федоров, Вячеслав Козлов, Вячеслав Фетисов, Дмитрий Миронов и Ян Голубовский. В финальной серии Кубка Стэнли «Детройт» разгромил «Вашингтон» со счетом 4-0.

    Полностью десятка лучших команд выглядит следующим образом:

    1. «Эдмонтон»  (сезон-1984/85)

    2. «Питтсбург» (сезон-1991/92)

    3. «Монреаль» (сезон-1976/77)

    4. «Эдмонтон» (сезон-1987/88)

    5. «Эдмонтон» (сезон-1986/87)

    6. «Детройт» (сезон-1997/98)

    7. «Айлендерс» (сезон-1982/83)

    8. «Монреаль» (сезон-1977/78)

    9. «Эдмонтон» (сезон-1983/84)

    10. «Детройт» (сезон-2001/02).

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