«Нэшвилл» – «Питтсбург». После матча Малкин замахнулся на болельщика хозяев клюшкой
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин замахнулся клюшкой на болельщика «Нэшвилла» после поражения в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли (1:5, 2-1).
Это произошло после матча, когда игроки «пингвинов» уходили в подтрибунное помещение, сопровождаемые криками болельщиков «Предаторс», некоторые из которых бросали полотенца.
@ClayTravis must watch video of Malkin walking off the ice after the game pic.twitter.com/luWGgM5C1E— Will brown (@willrbrown93) 4 июня 2017 г.
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