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    «Нэшвилл» – «Питтсбург». После матча Малкин замахнулся на болельщика хозяев клюшкой

    Теги болельщики Питтсбург Кубок Стэнли Нэшвилл Евгений Малкин НХЛ

    Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин замахнулся клюшкой на болельщика «Нэшвилла» после поражения в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли (1:5, 2-1). 

    Это произошло после матча, когда игроки «пингвинов» уходили в подтрибунное помещение, сопровождаемые криками болельщиков «Предаторс», некоторые из которых бросали полотенца. 

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