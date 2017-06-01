Евгений Малкин о стычке с Суббаном: «Плохая драка. Мы сцепились и обнимались целую минуту»
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин после победы над «Нэшвиллом» (4:1) в финале Кубка Стэнли (2–0 в серии) прокомментировал свою драку с защитником «Предаторс» Пи Кеем Суббаном.
«Мне нравится Суббан, он хороший игрок. Он спросил: «Хочешь подраться?» А мне все равно. Была куча эмоций.
Вообще это была плохая драка. Мы сцепились и обнимались целую минуту», — сказал Малкин.
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