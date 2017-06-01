Евгений Малкин о стычке с Суббаном: «Плохая драка. Мы сцепились и обнимались целую минуту»

Форвард «Питтсбурга» после победы над «Нэшвиллом» (4:1) в финале Кубка Стэнли (2–0 в серии) прокомментировал свою драку с защитником «Предаторс» .

«Мне нравится Суббан, он хороший игрок. Он спросил: «Хочешь подраться?» А мне все равно. Была куча эмоций.

Вообще это была плохая драка. Мы сцепились и обнимались целую минуту», — сказал Малкин.