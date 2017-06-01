«Питтсбург» — «Нэшвилл». Малкин подрался с Суббаном
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин во 2-м финальном матче Кубка Стэнли с «Нэшвиллом» (4:1, 2–0 в серии) подрался с защитником «Предаторс» Пи Кеем Суббаном.
Эпизод произошел в конце 3-го периода.
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин во 2-м финальном матче Кубка Стэнли с «Нэшвиллом» (4:1, 2–0 в серии) подрался с защитником «Предаторс» Пи Кеем Суббаном.
Эпизод произошел в конце 3-го периода.
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