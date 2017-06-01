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    «Питтсбург» — «Нэшвилл». Малкин подрался с Суббаном

    Теги драки Питтсбург Кубок Стэнли Нэшвилл Евгений Малкин видео НХЛ Пи Кей Суббан

    Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин во 2-м финальном матче Кубка Стэнли с «Нэшвиллом» (4:1, 2–0 в серии) подрался с защитником «Предаторс» Пи Кеем Суббаном.

    Эпизод произошел в конце 3-го периода.

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