Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан рассказал, что следует изменить в системе летней подготовки капитану команды .

«Ему надо подумать, как развиваться дальше, чтобы оставаться хоккеистом, оказывающим серьезное влияние на игру. Хоккей становится быстрее. Он должен тренироваться иначе, делать ставку на скорость, а не на силу.

Он должен внести изменения в свою манеру игры, чтобы оставаться на уровне», — сказал Маклеллан.

В текущем Кубке Стэнли проиграл в полуфинале Восточной конференции «Питтсбургу» (3–4). В 13 матчах Овечкин набрал 8 (5+3) очков.

Брайан Маклеллан о возможном обмене Овечкина: «Может быть, если будет достойная компенсация, но сейчас нам это не интересно»