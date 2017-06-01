Генменеджер «Вашингтона»: «Овечкин должен тренироваться иначе, делать ставку на скорость, а не на силу»
Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан рассказал, что следует изменить в системе летней подготовки капитану команды Александру Овечкину.
«Ему надо подумать, как развиваться дальше, чтобы оставаться хоккеистом, оказывающим серьезное влияние на игру. Хоккей становится быстрее. Он должен тренироваться иначе, делать ставку на скорость, а не на силу.
Он должен внести изменения в свою манеру игры, чтобы оставаться на уровне», — сказал Маклеллан.
В текущем Кубке Стэнли «Вашингтон» проиграл в полуфинале Восточной конференции «Питтсбургу» (3–4). В 13 матчах Овечкин набрал 8 (5+3) очков.
Брайан Маклеллан о возможном обмене Овечкина: «Может быть, если будет достойная компенсация, но сейчас нам это не интересно»
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.