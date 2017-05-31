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    «Амур», «Югра», «Лада» и «Кузня» заняли последние места в рейтинге оценки клубов КХЛ

    Теги Авангард Металлург Мг ЦСКА СКА Металлург Нк Амур бизнес Йокерит КХЛ Югра

    КХЛ опубликовала рейтинг команд по итогам трех сезонов.

    Рейтинг создан для того, чтобы Совет директоров КХЛ мог принимать решения на основании объективной оценки клубов и с учетом всех параметров. Он включает в себя восемь показателей: спортивные достижения (30%), расходы на оплату труда игроков (20%), ТВ-спрос (15%), наличие государственного финансирования (10%), заполняемость арены (10%), несвоевременная выплата зарплат игрокам (5%), вместимость дворца (5%) и потенциал локального рынка (5%).

    Первые пять мест занимают СКА, «Йокерит», ЦСКА, магнитогорский «Металлург» и «Авангард». Замыкают список «Амур», «Югра» и «Лада» и новокузнецкий «Металлург», который был исключен из числа участников лиги в следующем сезоне.

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