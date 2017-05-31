Президент ЦСКА Игорь Есмантович подвел итоги сезона, в котором команда вылетела в полуфинале Западной конференции (2-4) против «Локомотива».

– В прошлом сезоне в ЦСКА был явный лидер – Александр Радулов. Была ли цель во что бы то ни стало заменить его новым?

– Сложный творческий вопрос. Делает лидеров главный тренер. Хоккеист для этого должен получать определенное количество игрового времени, в том числе – в большинстве, меньшинстве, в спецбригадах.

Наверное, в этом сезоне у нас не очень хорошо получилось определиться с основным составом, зафиксировать в нем тех хоккеистов, которые будут давать результат. Не удалось создать звено, подобное магнитогорскому или питерскому. Над этим предстоит работать новому тренерскому штабу нашей команды.

– Учитывая результаты ЦСКА в гладком чемпионате и в плей-офф за последние три года, сильно вы расстроились бы, если бы регулярку выиграл СКА?

– Любое соревнование надо выигрывать. Это аксиома. А насчет того, расстроились бы или нет… Например, после Ярославля нельзя сказать, что я расстроился. Это более сильные и глубокие эмоции. Все гораздо серьезней.

– Вы продолжаете придерживаться того мнения, что чемпиона страны надо определять по итогам регулярного первенства?

– Однозначно да. Турнир, состоящий из 50-60 матчей – это колоссальный объем работы. Выиграть его очень сложно. Почему бы не сделать два хороших соревнования? Когда мы заранее знаем, что регулярка – соревнование подготовительное – это один уровень привлечения болельщика на хоккей, один уровень цен на билеты и прочее. А когда мы понимаем, что по итогам регулярки можно выиграть титул, – это совсем другое. На мой взгляд, отдельный розыгрыш Кубка Гагарина и чемпионата, – самое правильное решение для развития нашего хоккея, – сказал Есмантович.

ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата, набрав 137 очков.