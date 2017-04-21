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    Геннадий Орлов: «Есть «Роснефть» – денег столько же, сколько у СКА. Но почему-то СКА выиграл, а ЦСКА проиграл»

    Теги Ак Барс Салават Юлаев Металлург Мг ЦСКА СКА Илья Ковальчук Геннадий Орлов КХЛ Кубок Гагарина Аркадий Дворкович Игорь Сечин Роснефть

    Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о победе СКА в Кубке Гагарина.

    «Потрясающая победа. Я искренне поздравляю руководство клуба и, конечно, игроков. Ковальчук – молодец, сыграл, наверное, лучший сезон. Он столько вытянул. И вообще, все ребята – молодцы.

    И сразу хочу сказать. Что пишут – особенно московские журналисты – про СКА: самый большой бюджет, лучших игроков купили… Начинается старая песня.

    Как только команда становится чемпионом, ей все завидуют. И поэтому начинают искать какие-то… Есть «Роснефть», там Сечин – денег там ровно столько, сколько у СКА. Но почему-то СКА выиграл, а ЦСКА проиграл.

    Магниторск – те же денежные условия. «Ак Барс», «Салават Юлаев» – то же самое. Видите, сколько клубов? Так что не надо говорить, что все куплено.

    Потому что даже Дворкович, вице-премьер, сказал, что с судьями работают. Оказывается, у него жена болеет за «Металлург».

    На самом деле ребята доказали… Потому что практика показывает, что даже собрав всех лучших – футболистов или хоккеистов – не всегда получается. Это большой праздник для хоккея, команды и нашего города. СКА выиграл второй Кубок Гагарина», – поделился мыслями журналист.

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