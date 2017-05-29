Евгений Малкин о соперничестве с Кросби: «Не хочу быть первым парнем где-нибудь в «Каролине»

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин заявил, что не стремится стать единоличным лидером какого-нибудь клуба .

«Я слышал, что такое же соперничество, как у нас с Кросби, было когда-то в «Эдмонтоне» у Гретцки с Мессье. Благодаря друг другу, каждый из них делался лучше. Так они и соревновались: кто будет лучшим сегодня? Кто будем лучшим завтра? Для команды это было только во благо.

Я не хочу быть первым парнем где-нибудь в «Каролине» (не пытаюсь сказать про эту команду что-то плохое). Но я хочу, глядя на Сида, быть лучше, чем Сид», – сказал Малкин.

Евгений Малкин: «У нас с Кросби здоровая конкуренция — помогаем друг другу развиваться»