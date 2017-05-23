Игроки «Нэшвилла» после победы над по традиции не дотронулись до Приза Кларенса Кэмпбелла, вручаемого за победу в Западной конференции.

В финале на Западе «Нэшвилл» победил «Анахайм» (6:3, 4-2 в серии) и впервые вышел в финал Кубка Стэнли.

В сезоне-2005/06 игроки «Каролины», возглавляемой нынешним главным тренером Питером Лавиолеттом, не дотронулись до Приза Кларенса Кэмпбелла и победили в финале.

под руководством Лавиолетта в сезоне-2009/10 дотронулась до Приза принца Уэльского и проиграла «Чикаго» (2-4 в серии) в финале Кубка Стэнли.