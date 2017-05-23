Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Кубок Стэнли. Игроки «Нэшвилла» не дотронулись до Кубка за победу в Западной конференции

    Теги Филадельфия Каролина Кубок Стэнли Нэшвилл Анахайм Питер Лавиолетт НХЛ

    Игроки «Нэшвилла» после победы над «Анахаймом» по традиции не дотронулись до Приза Кларенса Кэмпбелла, вручаемого за победу в Западной конференции.

    В финале на Западе «Нэшвилл» победил «Анахайм» (6:3, 4-2 в серии) и впервые вышел в финал Кубка Стэнли.

    В сезоне-2005/06 игроки «Каролины», возглавляемой нынешним главным тренером «Нэшвилла» Питером Лавиолеттом, не дотронулись до Приза Кларенса Кэмпбелла и победили в финале.

    «Филадельфия» под руководством Лавиолетта в сезоне-2009/10 дотронулась до Приза принца Уэльского и проиграла «Чикаго» (2-4 в серии) в финале Кубка Стэнли.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться