Кубок Стэнли. Игроки «Нэшвилла» не дотронулись до Кубка за победу в Западной конференции
Игроки «Нэшвилла» после победы над «Анахаймом» по традиции не дотронулись до Приза Кларенса Кэмпбелла, вручаемого за победу в Западной конференции.
В финале на Западе «Нэшвилл» победил «Анахайм» (6:3, 4-2 в серии) и впервые вышел в финал Кубка Стэнли.
В сезоне-2005/06 игроки «Каролины», возглавляемой нынешним главным тренером «Нэшвилла» Питером Лавиолеттом, не дотронулись до Приза Кларенса Кэмпбелла и победили в финале.
«Филадельфия» под руководством Лавиолетта в сезоне-2009/10 дотронулась до Приза принца Уэльского и проиграла «Чикаго» (2-4 в серии) в финале Кубка Стэнли.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.