Первый президент КХЛ Александр Медведев заявил, что не видит смысла обсуждать возможную замену главного тренера сборной России Олега Знарка.

«Я думаю, что не время и не место поднимать эту тему.

Уверен, тренерский штаб сделает выводы и из поражений, и из побед. Есть над чем работать – это умение контролировать ход игры во время ведения в счете, умение соблюдать дисциплину вне зависимости от того, какая минута встречи идет, количество удалений было высоким, а это физически подкашивает команду.

Хочу призвать всех болельщиков перестать сокрушаться по поводу чемпионата мира. Да, обидно, жалко, но как пел Высоцкий: «Обидно мне, досадно мне, ну ладно», – сказал Медведев.