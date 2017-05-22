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    Александр Медведев: «Не время и не место поднимать тему о замене Знарка в сборной России»

    Теги сборная России Олег Знарок Александр Медведев ЧМ-2017

    Первый президент КХЛ Александр Медведев заявил, что не видит смысла обсуждать возможную замену главного тренера сборной России Олега Знарка. 

    «Я думаю, что не время и не место поднимать эту тему.

    Уверен, тренерский штаб сделает выводы и из поражений, и из побед. Есть над чем работать – это умение контролировать ход игры во время ведения в счете, умение соблюдать дисциплину вне зависимости от того, какая минута встречи идет, количество удалений было высоким, а это физически подкашивает команду.

    Хочу призвать всех болельщиков перестать сокрушаться по поводу чемпионата мира. Да, обидно, жалко, но как пел Высоцкий: «Обидно мне, досадно мне, ну ладно», – сказал Медведев. 

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