Вице-премьер РФ Виталий Мутко после поражения сборной России от Канады (2:4) в матче 1/2 финала заявил, что не обеспокоен предстоящим выступлением команды на Олимпиаде-2018.

– Нет ли опасений за Олимпиаду?

– Ну, о чем вы говорите, у нас команда молодая и интересная, ребята сейчас сыгрались, они играли здорово. А другое – это вопросы профессиональные и тактические.

А парни сегодня бились до последней минуты и пытались спасти игру, – сказал Мутко.

Россия проиграла Канаде. Ну как так-то?