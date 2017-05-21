Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Виталий Мутко: «Нет опасений за Олимпиаду, сборная сыгралась на ЧМ»

    Теги Виталий Мутко сборная России Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир ЧМ-2017

    Вице-премьер РФ Виталий Мутко после поражения сборной России от Канады (2:4) в матче 1/2 финала ЧМ-2017 заявил, что не обеспокоен предстоящим выступлением команды на Олимпиаде-2018.

    – Нет ли опасений за Олимпиаду?

    – Ну, о чем вы говорите, у нас команда молодая и интересная, ребята сейчас сыгрались, они играли здорово. А другое – это вопросы профессиональные и тактические.

    А парни сегодня бились до последней минуты и пытались спасти игру, – сказал Мутко.

    Россия проиграла Канаде. Ну как так-то?

    Опрос

    Россия проиграла ЧМ. Кто виноват?

    24465 голосов 167
    • Олег Знарок
      37%
    • Игроки
      12%
    • Просто Канада сильнее
      51%

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться