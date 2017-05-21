Виталий Мутко: «Нет опасений за Олимпиаду, сборная сыгралась на ЧМ»
Вице-премьер РФ Виталий Мутко после поражения сборной России от Канады (2:4) в матче 1/2 финала ЧМ-2017 заявил, что не обеспокоен предстоящим выступлением команды на Олимпиаде-2018.
– Нет ли опасений за Олимпиаду?
– Ну, о чем вы говорите, у нас команда молодая и интересная, ребята сейчас сыгрались, они играли здорово. А другое – это вопросы профессиональные и тактические.
А парни сегодня бились до последней минуты и пытались спасти игру, – сказал Мутко.
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